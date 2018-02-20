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İstanbul'da 2 bin yıllık taç ele geçirildi

İstanbul Fatih'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda alıcı kılığında kaçakçılarla pazarlığı giren polis, Helenistik döneme ait tarihi taç ve altın objelere el koydu.

İHA | 20.02.2018 - 19:18..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te bir otelde tarihi eser kaçakçıları olduğunu tespit ederek çalışma başlattı.

POLİS ALICI KILIĞINA GİRDİ

Çalışma kapsamında kaçakçıların telefon numaralarına ulaşan emniyet güçleri, şüphelilere ‘alıcı’ kılığında ulaştı.

Kıraathane işlettiği tespit edilen zanlı, tarihi eserler karşılığında 1 milyon Amerikan doları para istedi. Kaçakçılık polisi, ‘müşteri’ kılığında pazarlık yaparak fiyatı 500 bin dolara kadar düşürerek anlaşma sağladı.

İstanbul'da 2 bin yıllık taç ele geçirildi

BULUŞMA YERİNDE YAKALANDI

Müşteri kılığındaki polisle kaçakçılar arasındaki bir otel lobisinde buluşma yeri belirlendi. Fatih’teki bir otel lobisine baskın düzenleyen güvenlik güçleri, masanın etrafında oturan zanlıları gözaltına aldı.

PAHA BİÇİLEMEYEN ALTIN TAÇ

Zanlıların anlarındaki naylon poşetlerde aralarında “diadem” adı verilen paha biçilemeyen bir adet altın taç, akik taşlı yüzük ve saf gümüşten yapılan “Urne” kavanoz ele geçirildi. Helenistik uygarlık dönemi ölen kişilerin yakıldıktan sonra küllerinin konulduğu “Urbe” kabının kırıldığı dikkat çekerken, ele geçrilen eserlere el konuldu.

İstanbul'da 2 bin yıllık taç ele geçirildi

CEPLERİNDE DE TARİHİ ESER VAR

Arkeolog polisler, ele geçirilen tarihi eserlerin Trakya’da bir mezardan çıkarıldığının sanıldığını ifade ediyor. Eserlerin, yüksek rütbeli bir asker, kral veya kraliçeye ait olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan tarihi eser kaçakçılığına ilişkin polis baskını, emniyet kamerasından da kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, tarihi eser kaçakçılarının yanlarındaki poşetlerinde ve kıyafetlerinin ceplerinde tarihi eser çıkıyor.

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