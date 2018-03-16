İstanbul’da 2 günde 1 milyon liralık sahte içki yakalandı

Bakırköy’de bir adrese düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan şahısın ifadesi neticesinde Büyükçekmece’de bulunan villaya operasyona girilmişti. Oradan da gözaltına alınan bir kişinin ifadesi sonrasında Fatih’te bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.

3 AYRI ADRESE OPERASYON, 1 MİLYON LİRALIK İÇKİ

Operasyonda sahte içki ele geçirildi. 3 adreste toplam 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen içkilerin maddi değerinin yaklaşık bir milyon lira olduğu düşünülüyor. Öte yandan emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre operasyonların devam edeceği öğrenildi.