İstanbul'da 2 otobüs şoförü engelli kıza tecavüz etti

Kayseri’den İstanbul’a gelen yolcu otobüsünün şoförleri Mehmet E. (45) ile Serhat O. (37) Esenler Otogarı’nda yolcularını indirdi. Esenler Otogarı içindeki akaryakıt istasyonuna gitmek üzere hareket eden otobüsün şoförü Mehmet E., yol kenarında bekleyen genç bir kızı görünce diğer şoföre durmasını söyledi.

METROYA BIRAKACAĞIZ DEDİLER

F.A. adlı genç kız, metroyla Beşiktaş’a gideceğini söylese de şoförler, kendisini metroya bırakacakları sözünü verdi. Otobüs, dış yıkama için otogardaki bir akaryakıt istasyonuna yanaştı. Mehmet E. genç kızı otobüsün orta bölümüne götürdü. F.A.’yı fiziki üstünlüğü ile etkisiz hale getirdi. Diğer şoför ise araçtan inerek otobüsün kapılarını kitledi.

TECAVÜZ ETTİLER

Habertürk'ün haberine göre; Yıkamanın ardından firmanın peronuna yanaşan otobüsün 31-32 No’lu koltuğunda Mehmet E., genç kıza tecavüz etti.

Camları filmli, perdeleri kapalı otobüsten sesini duyuramayan genç kızı daha sonra şoförlerden Mehmet E., metroya götürdü.

MEHMET E. TUTUKLANDI

Turnikelerden engelli kimliğiyle geçen genç kız, güvenlik görevlilerine tecavüze uğradığını söyledi. Polis, 2 şoförü de gözaltına aldı. Mehmet E. tutuklanırken, diğer şoför Serhat O. adli kontrolle serbest kaldı.