taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.559
USD
3,5164
EURO
3,9350
ALTIN
141,51
PETR
45,2100

İstanbul'da 2 taksi gaspçısı yakalandı

Ümraniye'de taksi şoförünün boğazına bıçak dayayarak gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

22.06.2017 - 13:28
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Haziran akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nden taksi şoförü Ömer B'nin aracına binen iki kişinin Topağacı Mahallesi Çamlıdere Sokak'ta boğazına bıçak dayayıp tehdit ederek 280 lirasını gasbetmesi üzerine çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Çalışma kapsamında ekipler, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, 21 Haziran'da baskın düzenledi. Operasyonda İlker Ü. (23) ve Volkan T. (28) yakalandı.

İstanbul'da 2 taksi gaspçısı yakalandı

BİRİ BIÇAĞI DAYADI DİĞERİ PARALARI ALDI

Şüphelilerden İlker Ü'nün taksi şoförünün boğazına bıçak dayadığı, Volkan T'nin de paraları alan kişi olduğu tespit edildi. Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin müşteri gibi taksiyi durdurup binme anları görülüyor.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Kendisine saldıran köpeği suda boğdu
Samsun'un Canik ilçesinde Çin aslanı cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan kişi, hayvanı suda boğarak kurtuldu.
Canı sıkıldı, 2 çocuğu sırtından vurdu
Erzurum'da 27 yaşındaki Ömer Murat A., sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Sümeyye B. ile 6 yaşındaki İkra K.'yı sırtından vurdu.
Alnında 'enayi' yazan uyuşturucu satıcısı yakalandı
Beyoğlu'nun Tarlabaşı Bulvarı'nda baygın halde bulunan genç kıza uyuşturucu satan şahıs, serbest bırakıldı.
3 yaşındaki Ömer böbrek ameliyatı geçirdi
İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapalı böbrek taşı ameliyatı olan 3 yaşındaki Ömer Başkala sağlığına kavuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına destek

258
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

115
Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

193
PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

148
Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

Manisa'daki gıda zehirlenmesinde 6 tutuklama

100
Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

Yılmaz Vural yurt dışında takım çalıştıracak

43
TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

TSK, Afrin'e operasyona hazırlanıyor

108
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM