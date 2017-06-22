İstanbul'da 2 taksi gaspçısı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Haziran akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nden taksi şoförü Ömer B'nin aracına binen iki kişinin Topağacı Mahallesi Çamlıdere Sokak'ta boğazına bıçak dayayıp tehdit ederek 280 lirasını gasbetmesi üzerine çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Çalışma kapsamında ekipler, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen ekipler, 21 Haziran'da baskın düzenledi. Operasyonda İlker Ü. (23) ve Volkan T. (28) yakalandı.

BİRİ BIÇAĞI DAYADI DİĞERİ PARALARI ALDI

Şüphelilerden İlker Ü'nün taksi şoförünün boğazına bıçak dayadığı, Volkan T'nin de paraları alan kişi olduğu tespit edildi. Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin müşteri gibi taksiyi durdurup binme anları görülüyor.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.