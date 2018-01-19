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İstanbul'da 20 adrese uyuşturucu baskını

Sarıyer'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 19.01.2018 - 07:22..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları olduğu iddia edilen şüphelilere ait, ilçede önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

İstanbul'da 20 adrese uyuşturucu baskını

Özel harekat polisi ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyon kapsamında söz konusu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da 20 adrese uyuşturucu baskını

İstanbul'da 20 adrese uyuşturucu baskını

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