İstanbul'da 20 ilçede su kesintisi

İSKİ, 3. havalimanı çevre yolu inşaatı sebebiyle BEDAŞ tarafından enerji hatlarında yapılacak olan "deplase" çalışmalardan dolayı su kesintisi olacağını duyurdu. Çalışma nedeniyle Terkos Terfi Merkezi’ne enerji verilemeyeceğinden yarın 08.00 ile 20.00 saatleri arasında İstanbul’un 20 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Su alamayacak bölgeler şöyle:

"Küçükçekmece ilçesi: Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri

Başakşehir ilçesi: İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri

Esenler ilçesi: Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri

Bahçelievler ilçesi: Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri

Güngören ilçesi: Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı

Bağcılar ilçesi: Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle ve 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı

Bakırköy ilçesi: Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri

Esenyurt ilçesi: Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri

Büyükçekmece ilçesi: Karaağaç Mahallesi

Avcılar ilçesi: Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları

Arnavutköy ilçesi: Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri

Çatalca ilçesi: Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri

Kağıthane ilçesi: Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri

Beyoğlu ilçesi: Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri

Eyüpsultan ilçesi: Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları

Sultangazi ilçesi: Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri

Bayrampaşa ilçesi: Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri

Gaziosmanpaşa ilçesi: Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri

Şişli ilçesi: 19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip Mahalleleri

Beşiktaş ilçesi: Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri"