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İstanbul'da 2017 yılında 102 milyar liralık konut satıldı

Yapılan bir araştırmaya göre 2017'de İstanbul'da 101 milyar 745 milyon 210 bin lira değerinde 26,1 milyon metrekarelik konut satışı gerçekleşti.

AA | 03.05.2018 - 12:20..
  1. Haberler
  2. Emlak

TUVİMER, gayrimenkul sektöründeki nitelikli veri eksikliğini giderebilmek amacıyla geliştirdiği Tapusor programının "Yatırım Nereye" projesi kapsamında elde edilen dataları kullanarak hazırladığı "2017 Yılı Konut Sektörü Kiralama ve Satın Alma İşlemleri" başlıklı araştırma raporunun sonuçlarını yayınladı.

İstanbul'da 39 ilçe baz alınarak hazırlanan araştırmanın sonuçlarına göre, 2017'de 101 milyar 745 milyon 210 bin TL değerinde ve 26 milyon 100 bin metrekarelik konut satışı gerçekleşti.

İstanbul'da 2017 yılında 102 milyar liralık konut satıldı

ESENYURT KONUT SATIŞINDA LİDER

Geçen yıl en çok konut satışının gerçekleştiği ilçeler arasında 3 milyon 968 bin metrekare ile başı Esenyurt çekerken, onu bir milyon 349 bin metrekare ile Sancaktepe, bir milyon 261 bin metrekare ile Beylikdüzü, bir milyon 246 bin metrekare ile Başakşehir, bir milyon 211 bin metrekareyle Kadıköy izledi.

EN ÇOK KONUT PENDİK'TE SATILDI

En çok konut satılan ilçeler arasında Pendik bir milyon 194 bin metrekare, Kartal 952 bin metrekare, Sarıyer 866 bin metrekare, Ümraniye 854 bin metrekare, Büyükçekmece 814 bin metrekare ile ilk 10'da kendine yer buldu.

İstanbul'da 2017 yılında 102 milyar liralık konut satıldı

10 İLÇEDE 13 MİLYON METREKARELİK SATIŞ

Geçen yıl boyunca gerçekleşen konut satışlarında ilk 10 ilçede 13 milyon metrekare konut satışı gerçekleşti.

Bu 10 ilçede 2016 yılında verilen inşaat ruhsatlarının alanı ise 19 milyon 297 bin metrekare. En çok konut satışı gerçekleşen 10 ilçede sıfır konutların sayısı 62 bin 615 iken ikinci el konut satışlarının sayısı ise 57 bin 362.

İstanbul'da 2017 yılında 102 milyar liralık konut satıldı

BEŞİKTAŞ, BAKIRKÖY VE ATAŞEHİR İLK 10'DA

Listede ilk 10 3,8 milyar lirayla Ataşehir, 3,4 milyar lirayla Pendik, 3,3 milyar lirayla Sancaktepe, 3,2 milyar lirayla Kartal yer aldı. Beşiktaş, Bakırköy ve Ataşehir'in en çok konut satılan ilk 10'da yer almamasına rağmen, en çok gelir elde edilen ilk 10'da bulunması dikkati çekti.

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