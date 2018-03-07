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İstanbul'da 2020 yılına kadar tamamlanacak 7 metro hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılına kadar 7 hattın yapımını tamamlamayı planlıyor.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 10:42..
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İstanbul'da 2020 yılına kadar tamamlanacak 7 metro hattı

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İstanbul'da 7 metro hattı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu hatların 2020 yılına kadar tamamlanması ve hizmete sunulması planlanıyor.

HASTANE- YENİDOĞAN METRO HATTI

Bu hatla birlikte Sarıgazi ve Yenidoğan arasındaki mesafe 10,5 dakikaya inecek. Hatta bulunacak istasyonlar; Hastane, Sarıgazi, Aydınlar, Güngören, Taşdelen, Yenidoğan olarak belirlendi.

ÇEKMEKÖY- SULTANBEYLİ METRO HATTI

Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerini birbirine bağlayacak hat, 10,90 kilometre uzunluğunda olacak. Çekmeköy ve Sultanbeyli arasındaki mesafe 16,5 dakikaya inecek. Böylece bölgede oluşan trafiğe büyük ölçüde çare bulunacak.

KAYNARCA MERKEZ- PENDİK ARASI 6 DAKİKAYA İNECEK

Kaynarca Merkez - Pendik Sahil Metro Hattı, 5 kilometre uzunluğunda olacak. İki hat arasındaki mesafe 6 dakikaya inecek.

ALTUNİZADE- ÇAMLICA METRO HATTI

Altunizade - Çamlıca Metro Hattı; 3,6 kilometre uzunluğunda olacak. Altunizade ve Çamlıca Camii arasındaki mesafe 5,5 dakikada katedilecek.

SEFAKÖY- TÜYAP METRO HATTI 27 DAKİKA OLACAK

Sefaköy - Avcılar - Esenyurt - Beylikdüzü - Büyükçekmece (TÜYAP) Metro Hattı, 18 kilometre uzunluğuna sahip. Hatta; Sefaköy, Cennet, Reşitpaşa, Avcılar , Cihangir, Mustafa Kemal, Ambarlı, Yakuplu, Beylikdüzü / Esenyurt, Yıldırım Beyazıt, Büyükçekmece Tüyap istasyonları yer alacak. Yolculuk süresi toplamda 27 dakika olacak.

HALKALI- YENİ HAVALİMANI ARASI 22 DAKİKA

Halkalı - Arnavutköy - Yeni Havalimanı Raylı Sistem Hattı, 30 kilometre uzunluğuna sahip olacak. Hat 2020 yılında hizmete sunulacak ve mesafe 22,5 dakikaya inecek.

YENİKAPI- SEFAKÖY ARASI 21 DAKİKA

Yenikapı - İncirli - Sefaköy Metro Hattı'nda; Yenikapı, Kocamustafapaşa, Silivrikapı, Zeytinburnu, Osmaniye, İncirli, Adnan Kahveci, Siyavuşpaşa, Zafer ,Çobançeşme / Kuyumcukent -Sefaköy istasyonları yer alacak. Yenikapı ile Sefaköy arası 21 dakikada katedilecek.

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