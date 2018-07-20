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İstanbul'da 221 bin konut satılmayı bekliyor

İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711 olarak belirlenirken, 32 bin 648 konutla Esenyurt ilk sırada yer alıyor.

AA | 20.07.2018 - 14:14..
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"İstanbul'da Güncel Satılık Konut Stoğu" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'da geçen yıl 238 bin 383 adet, bu yılın ilk yarısında ise 109 bin 319 adet konut satıldı.

Yapılan araştırmalara göre; İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711 olarak dikkati çekiyor. Bu alanda ilçeler arasında başı 11 bin 660 konutla Esenyurt çekerken, onu 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik takip ediyor.

İstanbul'da 221 bin konut satılmayı bekliyor

EN FAZLA SATILMAYI BEKLEYEN İLÇELER ARASINDA ESENYURT VAR

En fazla satılmayı bekleyen konutların bulunduğu ilçeler arasında ilk sırada 32 bin 648 konutla Esenyurt başı çekerken, bu rakam ilçedeki toplam konut sayısı yüzde 7,78'ine denk geliyor.

Esenyurt'u bu alanda 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik, 9 bin 760 ile Sancaktepe, 9 bin 381 konutla Beylikdüzü izliyor.

Kadıköy 8 bin 913 konutla, Maltepe 8 bin 827 konutla, Ümraniye 7 bin 884 konutla, Bahçelievler 7 bin 30 konutla, Tuzla 6 bin 499 konutla, Kartal 6 bin 214 konutla, Eyüpsultan 5 bin 646 konutla, Çekmeköy 5 bin 553 konula, Sultangazi 5 bin 356 konutla, Ataşehir 5 bin 159 konutla, Avcılar 5 bin 154 konutla, Bağcılar 5 bin 79 konutla listede 5 binden fazla satılmayı bekleyen konutun bulunduğu ilçeler arasında yer alıyor.

İstanbul'da 221 bin konut satılmayı bekliyor

KONUT STOĞUNUN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLÇE ADALAR

Araştırmaya göre, satılmayı bekleyen konut stokunun en düşük olduğu ilçeler arasında başı 199 konutla Adalar çekerken, onu 301 konutla Beykoz, 625 konutla Çatalca, 706 konutla Şile, bin 626 konutla Beyoğlu, bin 924 konutla Sultanbeyli, bin 933 konutla Beşiktaş takip ediyor.

Gaziosmanpaşa'da 4 bin 991, Kağıthane'de 4 bin 919, Büyükçekmece'de 4 bin 776, Fatih'te 4 bin 529, Silivri'de 3 bin 949, Üsküdar'da 3 bin 809, Arnavutköy'de 3 bin 700, Şişli'de 3 bin 559, Esenler'de 3 bin 400, Zeytinburnu'nda 3 bin 192, Bakırköy'de 3 bin 60, Bayrampaşa'da 2 bin 866, Güngören'de 2 bin 691, Sarıyer'de 2 bin 214 konut satılmayı bekliyor.

İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayıları ilçelere göre şu şekilde sıralanıyor:

İLÇE KONUT STOKU
Esenyurt 32.648
Başakşehir 11.660
Küçükçekmece 10.862
Pendik 10.117
Sancaktepe 9.760
Beylikdüzü 9.381
Kadıköy 8.913
Maltepe 8.827
Ümraniye 7.884
Bahçelievler 7.030
Tuzla 6.499
Kartal 6.214
Eyüpsultan 5.646
Çekmeköy 5.553
Sultangazi 5.356
Ataşehir 5.159
Avcılar 5.154
Bağcılar 5.079
Gaziosmanpaşa 4.991
Kağıthane 4.919
Büyükçekmece 4.776
Fatih 4.529
Silivri 3.949
Üsküdar 3.809
Arnavutköy 3.700
Şişli 3.559
Esenler 3.400
Zeytinburnu 3.192
Bakırköy 3.060
Bayrampaşa 2.866
Güngören 2.691
Sarıyer 2.214
Beşiktaş 1.933
Sultanbeyli 1.924
Beyoğlu 1.626
Şile 706
Çatalca 625
Beykoz 301
Adalar 199
TOPLAM 220.711

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