İstanbul'da 23 Nisan güzelliği

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil.

TRAFİK YOK

Normal günlerde mesai bitiminde yüzde 70-80'lerde olan İstanbul trafiği tatil nedeniyle 30 seviyelerinde kaldı.

HAVA SICAKLIĞI 27 DERECEYİ GÖRDÜ

Gün içerisinde hava sıcaklığının 27 dereceyi gördüğü mega kentte akşam saatlerinde ise kelimenin tam manasıyla dışarı çıkıp gezmelik bir hava var.

Eee gezmek için tüm şartlar oluşmuşken ne duruyorsunuz çıkın gezin.

Eminönü