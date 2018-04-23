İstanbul'da 23 Nisan güzelliği

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil.
TRAFİK YOK
Normal günlerde mesai bitiminde yüzde 70-80'lerde olan İstanbul trafiği tatil nedeniyle 30 seviyelerinde kaldı.
HAVA SICAKLIĞI 27 DERECEYİ GÖRDÜ
Gün içerisinde hava sıcaklığının 27 dereceyi gördüğü mega kentte akşam saatlerinde ise kelimenin tam manasıyla dışarı çıkıp gezmelik bir hava var.
Eee gezmek için tüm şartlar oluşmuşken ne duruyorsunuz çıkın gezin.
İstanbul'da sıcak hava ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatilini fırsat bilen çok sayıda vatandaş, Eminönü bölgesinde vakit geçirdi.