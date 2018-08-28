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İstanbul'da 3 farklı bölgede tarihi eser operasyonu

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 600 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ve Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait sikkeler ve bir takı seti ele geçirdi.

DHA | 28.08.2018 - 17:39..
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta tarihi eser kaçakçılarına yönelik Beşiktaş, Fatih ve Bayrampaşa'da operasyon düzenledi. Ekipler yaptığı baskınlarda toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde Yunan, Roma, Sasani ve Selçuklu Dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi.

TANESİNİ 400 BİN DOLARDAN SATMAYA ÇALIŞTILAR

Eserler arasında 2 tane el yazması altın yaldız işlemeli 600 yıllık Kuran-ı Kerim de var. Şüphelilerin tarihi el yazması Kuran-ı Kerim'lerin tanesini 400 bin dolara satmaya çalıştıkları öğrenildi.

İstanbul'da 3 farklı bölgede tarihi eser operasyonu

ULUSLARARASI MÜZAYEDELERDE BİNLERCE DOLARA SATILIYOR

Tarihi eserler arasında 15 gram ağırlığında Tanrıça Athena figürlü gümüş Grek zafer paraları da var. Yunanların zaferiyle sonuçlanan, Sparta-Pers Savaşı sonrasında basıldığı öğrenilen zafer paralarının uluslararası müzayedelerde binlerce dolara satışlarının yapıldığı ileri sürüldü. Öte yandan, Sasani dönemine ait kral figürlü sikkeler, Artuklu ve Roma dönemine ait paralar da ele geçirilenler arasında.

İstanbul'da 3 farklı bölgede tarihi eser operasyonu

PERS KRALINA AİT ALTIN TAKI SETİ

Dikkat çeken bir başka tarihi eser ise Pers Dönemi'ne ait gerdanlık ve küpe seti. Altın üzerine akik süslemeli kral mezar buluntusu da ele geçirilenler arasında. Eserin ilk incelemesinde takı setin 2 bin 500 yıllık ve Pers kraliyet ailesine ait olduğu belirlendi.

İstanbul'da 3 farklı bölgede tarihi eser operasyonu

11 ŞÜPHELİ DE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

İstanbul'da 3 farklı bölgede tarihi eser operasyonu

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