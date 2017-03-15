İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde önceden belirlenen bazı adreslere şafak vaktinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

HAVADAN DESTEK

Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, söz konusu binalarda yapılan aramalarda bir narkotik köpeği de kullanıldı.

Operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Kubilay Sokağı'nda bir apartmanda arama yapıldı. Bu binada aramalar sürerken çevrede özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Ekiplerin söz konusu adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirdiği, bazı şüphelileri ise gözaltına aldığı öğrenildi.