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İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

İstanbul'un Kartal, Pendik ve Ümraniye ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

11.10.2017 - 06:54
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri üç ilçede tespit edilen 10 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu adreslerde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheliler yakalandı.

İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu

Zanlıların evleri ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.

Gözaltna alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

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