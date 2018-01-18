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İstanbul’da 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İstanbul SUltanbeyli'de çıkan yangın çıktı. Binada mahsur kalan iki kişi ekiplerce kurtarıldı.

İHA | 18.01.2018 - 13:46..
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Yangın, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

2 KİŞİ KURTARILDI

Çıkan yangında binada mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede bulunan vatandaşlar ise korku dolu gözlerle çalışmaları izledi.

İstanbul’da 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın müdahaleler sonucu söndürüldü. Çevrede bulunan bir vatandaş, "Yolda gelirken gördüm. Baktım itfaiye yolu kapatmış. Allah yardımcıları olsun. İçeride kalan 2 kişi vardı. Onları kurtardılar, ambulansa bindirdiler" dedi.

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