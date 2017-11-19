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İstanbul'da üç meydanın adı değiştirildi

İBB Meclisi, Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi ilçelerindeki üç meydanın isimlerinin değiştirilmesine karar verdi.

19.11.2017 - 11:08
  1. Haberler
  2. Emlak

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İstanbul'da Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi belediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilçelerindeki meydanların isimlerinin değiştirilmesini talep etti.

İSİMLER DEĞİŞTİ

Talepleri değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, teklifleri yerinde görerek isim değişikliğine karar verdi.

Karar doğrultusunda, Küçükçekmece'deki Halkalı Meydanı'na "15 Temmuz Şeref Meydanı", Ümraniye'deki Ümraniye Meydanı'na "15 Temmuz Şehitler Meydanı" ve Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii önündeki alana "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı" adı verildi.

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