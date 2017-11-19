1 Bursa'da 430 bin kişi çipli kimlik aldı Bursa'da yıl başından bu yana 430 bin 207 kişi, çipli kimlik kartı aldı. Başvuru yapan 9 bin 296 kişi de yeni kimlik kartını bekliyor.

2 İstanbul'da üç meydanın adı değiştirildi İBB Meclisi, Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi ilçelerindeki üç meydanın isimlerinin değiştirilmesine karar verdi.

3 Avustralya’da uslanmaz sürücülerin araçları eziliyor Avustralya, halkın güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri, araçlarını "ezerek ya da satarak" yollardan uzak tutmaya çalışıyor.

4 İpek kirpik uygulaması hakkında bilgilendirme Bakışlarıyla dikkatleri üzerine çekmek ve günün her saati kusursuz bir görünüme sahip olmak isteyenlerin çözümü ipek kirpik uygulaması.

5 Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 buçuk ton içki ham maddesi ile satışa hazır 20 litre kaçak içki ve 21 paket esrar ele geçirildi.

6 Fenerbahçe'den birlik mesajı Ligde zirve yarışına yeniden ortak olmak isteyen Fenerbahçe'de teknik heyet, futbolcular ve idari kadro yemekte bir araya geldi.