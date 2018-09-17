İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci için ders zili çaldı

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci, 6 bin 900 civarında okulda, 116 bin derslikte yeni eğitim dönemine merhaba dedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk günü sabah 06.00'dan 14.00'e kadar İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada okullarda güvenliği sağlamak amacıyla 712 adet polis memuru ve 2 bin 12 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 2 bin 724 güvenlik görevlisi tahsisi sağlandığını bildirdi.