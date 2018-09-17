taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.25595
Euro
7.29445
Altın
1196.51
Borsa
94666.85
Gram Altın
240.127

İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci için ders zili çaldı

Yeni eğitim-öğretim döneminde İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci ve 163 bin öğretmen 6 bin 900 okulda ders başı yaptı.

AA | 17.09.2018 - 10:19..
  1. Haberler
  2. Eğitim

2018-2019 eğitim öğretim yılı bugün başladı. İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci, 6 bin 900 civarında okulda, 116 bin derslikte yeni eğitim dönemine merhaba dedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yeni eğitim öğretim döneminin ilk günü sabah 06.00'dan 14.00'e kadar İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada okullarda güvenliği sağlamak amacıyla 712 adet polis memuru ve 2 bin 12 özel güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 2 bin 724 güvenlik görevlisi tahsisi sağlandığını bildirdi.

İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci için ders zili çaldı

İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci için ders zili çaldı

İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci için ders zili çaldı

İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci için ders zili çaldı

İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci için ders zili çaldı

İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci için ders zili çaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

65
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

150
Rusya: Dolara alternatif aranıyor

Rusya: Dolara alternatif aranıyor

65
İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

80
Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

91
İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

100
ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM