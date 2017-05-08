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İstanbul'da 315 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Esenyurt ve Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 315 kilo uyuşturucu madde, 41 kilo 740 gram aseton ve 2 tabanca ele geçirildi.

08.05.2017 - 14:38
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma günü  Esenyurt ve Büyükçekmece'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

KİLOLARCA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, basın yaptıkları adreslerdeki aramalarında 236 kilo 240 esrar, 66 kilo 160 gram bonzai, 7 kilo 480 gram reçine esrar, 4 kilo 100 gram bonzai ham maddesi, 960 gram hint keneviri, 42 gram ecstasy hap, 41 kilo 740 gram aseton, 100 gram katkı maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da 315 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında D.D.(42) ve İ.D.(38) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan D.D. ve İ.D. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da 315 kilo uyuşturucu ele geçirildi

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin bir adrese girmesiyle başlayan görüntülerde ekipler evde arama yapması ve kutular içinde uyuşturucu maddeleri bulması kameralarca kaydedildi. Ekipler daha sonra ele geçirdikleri uyuşturucu maddeleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sergi salonunda sergileyerek görüntüledi.

İstanbul'da 315 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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