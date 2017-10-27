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İstanbul'da 4 DAEŞ üyesi gözaltına alındı

İstanbul'da yapılan terör operasyonunda DAEŞ üyesi olduğu belirlenen 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.

27.10.2017 - 02:03
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri terör örgütü DAEŞ'a yönelik Fatih'te akşam saat 21.30 sıralarında operasyon düzenledi.

İstanbul'da 4 DAEŞ üyesi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında Sofular Mahallesi, Yeni Orta Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sonucunda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul'da 4 DAEŞ üyesi gözaltına alındı

Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul'da 4 DAEŞ üyesi gözaltına alındı

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