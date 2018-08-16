İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi

Ankara'da düzenlenecek AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'ne giden kadınları taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

F-35 Ortak Program Ofisi, tüm F-35 ortaklarıyla mevcut program planlarını sürdüreceğini ve gelecekteki politika talimatlarına uyacağını açıkladı.

Türk lirası alan Pakistanlılar, sosyal medyada da 'Türk malı kullanımı' ve 'tatil için Türkiye'ye gitme' çağrıları paylaşıyor.

1 Adıyaman'da çatışma: 4 şehit, 6 yaralı PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında bu sabah sağlanan sıcak temas sırasında 4 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı.

2 CNN: Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı Türkiye'nin ABD saldırılarına misillemesi Amerikan medyasında yorumlandı.

3 Katar'ın ardından Çin de Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında Dünya, Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamı değerlendirerek dev yatırımlar için kolları sıvadı. Dün Katar'ın 15 milyar dolarlık yatırım planından sonra bugün de Çin'den dev bir hamle geldi.

4 Benzin ve motorine ÖTV zammı Benzinin litre fiyayı 50 kuruş, motorinin litre fiyatı 45 kuruş ve LPG'nin litre fiyatı da 30 kuruş zamlandı.

5 ABD Başkanı Trump'tan tweet: Ekonomimiz iyi durumda Türkiye ile yaşanan krizin bir numaralı mimarı ABD Başkanı Donald Trump için hesaplar istediği gibi gitmiyor. Özellikle ABD piyasasında yaşanan sert düşüşler ve dolar etkisi ekonomiyi sarsıyor.

6 IMF Türkiye'deki ekonomik durumu takip ediyor IMF Sözcüsü, Türkiye'den finansal destek talebinin gelmediğini belirterek, "Durumu yakından izliyoruz. Yeni yönetimin güçlü ekonomik politikalara bağlılığını ispatlaması gerekecek" dedi.