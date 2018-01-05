İstanbul'da 4 kadına tecavüz eden sapık tutuklandı

Bakırköy, Sarıyer ve Beşiktaş'ta 4 kadına tecavüz ettiği belirtilen şüpheli, kurbanlarını evlerine kadar takip ediyor ve gece yarısı evlerine giriyor.

YILBAŞI GECESİ DEDEKTİFLERİN RADARINA GİRDİ

Beşiktaş'ta 31 Aralık gecesi bir kadına tecavüz eden şüpheliyi yakalamak için harekete geçen dedektifler, önceki gün Duran E. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin askerden kısa süre önce geldiği ve işsiz olduğu tespit edildi.

3 KADIN DAHA TEHŞİS ETTİ

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada İstanbul'da daha önceden meydana gelen tecavüz olayları mağdurlarına şüphelinin resmini gönderdi. Beşiktaş ve Sarıyer ve Bakırköy'de daha önceden tecavüze uğrayan 3 kadında şüpheliyi resminden teşhis etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne çağırıldı. Gelen kadınların Duran E.'yi kendilerine tecavüz eden kişi olarak teşhis ettikleri öğrenildi. Yapılan teşhislerle şüphelinin tecavüz ettiği kadın sayısı 4'e çıktı.

İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI

Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin hırsızlık için girdiği evdeki kadınlara tecavüz ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.