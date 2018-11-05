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İstanbul’da 4 kişilik büyücü şebekesi çökertildi

İnsanları "sizde büyü var" deyip dolandıranlar, akaryakıt istasyonunda gözaltına alındı.

İHA | 05.11.2018 - 11:53..
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Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiye Mahallesi’nde bir adreste ‘sende büyü var’ diyerek vatandaşları kandırıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 4 kadını tespit etti.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA GÖZALTINA ALINDILAR

Birinin 32 ayrı dolandırıcılık suçu olmak üzere çok sayıda hırsızlık olaylarından kaydı bulunan S.P., H.P., Z.P. ve H.Ç. adlı ‘büyü’ şebekesine mensup kadınları takibe alan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkallerini tespit ettiği büyücülerin bir araca bindiğini belirledi. 2 Ekim’de tespit edilen aracı yakın takibe alan emniyet güçleri, bir akaryakıt istasyonunda sıkıştırdıkları şebeke üyelerin yakalayarak gözaltına aldı.

SİZDE BÜYÜ VAR DEYİP DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin, ilçe genelinde evlerine gittikleri ya da davet ettikleri vatandaşları “sizde büyü var” diyerek dolandırıp para ve ziynet eşyası aldıkları ileri sürüldü.

Çok sayıda hırsızlık suçu işledikleri de ortaya çıkan zanlılardan H.P. adlı kadının 32 ayrı dolandırıcılık suçuna bulaştığı ve 9 yıl 2 ay, Z.P.’nin 2 yıl, S.P. adlı şüpheli kadının çeşitli suçlardan 8 yıl 10 ay ve S.Ç. adlı kadın zanlının ise ‘uyuşturucu ticaretinden’ 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasından dolayı firari olarak arandıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin küçük yaşta bir çocuğu olduğu, başka bir şüphelinin ise hamile olduğu ortaya çıktı.

Büyücülük şebekesinde yer alan 4 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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