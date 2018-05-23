İstanbul'da 40 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın yasadışı yollarla Çin’den getirdikleri uyuşturucu maddeyi (Abfubinaca) Kağıthane’deki evlerinin çatı katında Bonzai’ye dönüştürdüğü bilgisini aldı. Şüphelilerin elde ettikleri Bonzai’yi başta Sarıyer olmak üzere İstanbul genelinde piyasaya sürdüklerini tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti.

POLİS KOLTUKTA MERMİLERLE KARŞILAŞTI

Jandarma ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; Bonzai üreten şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. Tespit edilen eve baskın düzenleyen ekipler, eve girer girmez karşılarındaki koltuğun üzerinde duran mermiler ile karşılaştı.

OPERASDYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Aramaya devam eden Jandarma ekipleri, evin çeşitli yerlerine saklanmış vaziyette 40 kilo Bonzai, 2 kilo Bonzai hammaddesi (Abfubinaca), 1 adet hassas terazi ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonun ardından şüpheli şahısların bağlantıları ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.