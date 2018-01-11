İstanbul’da 42 DEAŞ’lı yakalandı

CHP'li Özgür Özel, TBMM Başkanı tarafından mescit ve abdesthane yaptırılmasını "işgal" olarak nitelendirdi.

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

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Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

Selahattin Demirtaş'ın yerine gelecek ismin seçilecek olması partide iç savaşa neden oldu. Başkanlık için bir "Kürt'ün" arandığı partide ilk teklif, Ahmet Türk'e gitti, Türk teklifi reddetti.