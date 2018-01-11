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İstanbul’da 42 DEAŞ’lı yakalandı

İstanbul’da eylem hazırlığında oldukları iddia edilen terör örgütü DEAŞ şüphelisi olan tümü yabancı uyruklu 42 kişi gözaltına alındı.

İHA | 11.01.2018 - 14:11..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul’da 42 DEAŞ’lı yakalandı

12 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Bazı yabancı savaşçıların örgüt adına eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan terör polisi, Başakşehir, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sultangazi, Fatih, Pendik ve Kağıthane’de 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskında, örgütün aktif olduğu Orta Doğu ülkelerine girip çıkan ve yurda yasa dışı yollarla gelen tamamı yabancı uyruklu 42 kişi yakalandı.

İstanbul’da 42 DEAŞ’lı yakalandı VİDEO

DEAŞ'A AİT VERİLER BULUNDU

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, terör örgütü DEAŞ’a ait dijital veriler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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