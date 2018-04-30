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5 bin parçaya yakın tarihi eser ele geçirildi

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 bin 567 sikke ile 251 parça eser bulundu.

İHA | 30.04.2018 - 11:19..
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişilik bir kaçakçılık şebekesini tespit etti.

Şebekenin çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri Fatih ve Sancaktepe’de üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

5 BİNE YAKIN TARİHİ ESER BULUNDU

Yapılan baskınlarda Ö.O.Y., Y.M. ve M.S.D. gözaltına alınırken, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 567 adet bronz ve gümüş sikke, kandil, haç ve mühürden oluşan çeşitli form ve biçimlerde 251 adet eser, kurşun ve bronzdan oluşan 6 parça tabak, çeşitli kral tasvirleri ve 4 adet define arama cihazı ele geçirildi.

5 bin parçaya yakın tarihi eser ele geçirildi

3 ZANLI SERBEST BIRAKILDI

Yakalanan kaçakçılık zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, ele geçirilen toplam 4 bin 824 eserin incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

5 bin parçaya yakın tarihi eser ele geçirildi

5 bin parçaya yakın tarihi eser ele geçirildi

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