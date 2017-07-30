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İstanbul'da 5 bin polisle Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli asayiş uygulaması yaptı.

30.07.2017 - 00:37
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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla, mali suçlarla, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı.

İstanbul'da 5 bin polisle Yeditepe Huzur uygulaması

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, deniz polisi ve polis helikopteri de destek verdi.

39 ilçede gerçekleştirilen uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetimlere eşlik eden Çalışkan, Taksim Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Yeditepe Huzur" uygulamasının 26.'sının yapıldığını anımsatan Çalışkan, 200 farklı noktada 5 bin polisin görev aldığını bildirdi.

Uygulamada, şu ana kadar olağanüstü bir durum yaşanmadığını belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız gayet huzurlu gidiyor. Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Biz de çok mutlu oluyoruz. Hem polisimizin pratiği artıyor hem de vatandaşlarımız huzur duyuyor. Yorucu oluyor ama bizler de yaptığımız işten zevk alıyoruz."

Çalışkan, Yeditepe Huzur uygulamalarının devam edeceğini belirterek, "Bu huzurun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Kanunsuz insanlara fırsat vermeyeceğiz. 24 saat ayakta olacağız. Polisin olduğu yerde kanunsuzluk olamaz." ifadelerini kullandı.

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