taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.034
USD
3,9178
EURO
4,6086
ALTIN
162,24
PETR
61,8200

İstanbul'da 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da 5 bin şişe sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

20.11.2017 - 17:53
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul'da 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki üretimi yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışması ile teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul genelinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 BİN ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramada, yaklaşık 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda, 5 kişi de gözaltına alındı.

Şüphelilerin, çöp kutularından topladıkları şişelere sahte içki doldurup sattıkları öğrenildi.

Zanlıların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Polis kaçak kazı yaparken yakalandı
Gaziantep'te görevli polis memuru Kahramanmaraş Elbistan'da kaçak kazı yaparken yakalandı.
Kütahya'da yatalak hasta evinde çıkan yangında öldü
Kütahya'nın Simav ilçesinde yatalak hasta 85 yaşındaki Gülizar Güner, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Konya'da evli çiftin tartışması kanlı bitti
Evde tartıştığı eşini yüzünden bıçaklayan 35 yaşındaki Musa T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Antalya'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Demre ilçesini vuran hortumun, 11 milyon 734 bin 522 liralık hasara yol açtığı tespit edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC seçmen tercihlerini araştırdı

ORC seçmen tercihlerini araştırdı

367
Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

Afrin'deki terör kampı yeni mezunlarını verdi

121
Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

Saffet Sancaklı'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki

191
AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

AK Parti ve CHP'li belediye başkanı sarıldı, tepki geldi

120
Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşüyor

Türkiye genelinde hava sıcaklığı düşüyor

25
TBMM'de Başkanlık seçimi günü

TBMM'de Başkanlık seçimi günü

116
Gomis'ten Libya'daki insanlık dramına gönderme

Gomis'ten Libya'daki insanlık dramına gönderme

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM