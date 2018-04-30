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İstanbul'da 5 ilçede 20 saat su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yenileme ve bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı bölgelere 20 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.

İHA | 30.04.2018 - 13:42..
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İSKİ’nin su kesintisi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Münzevi Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme ve Fatih Yenikapı Mahallesi’nde yapılacak olan bağlantı çalışmaları nedeniyle 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü 10.00 ile 3 Mayıs 2018 Perşembe günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.” denildi.

İstanbul'da 5 ilçede 20 saat su kesintisi

5 İLÇEDE SU KESİNTİSİ

Su kesintisi uygulanacak bölgeler şunlar:

“Fatih ilçesi: Aksaray, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Seyyid Ömer, Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırkai Şerif, İskender Paşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Şehremini, Topkapı Yavuz Sultan Selim ve Zeyrek Mahalleleri.

Esenler İlçesi: Çifte Havuzlar, Davutpaşa, Fevzi Çakmak, Menderes Mimar Sinan, Namık Kemal, Nene Hatun ve Yavuz Selim Mahalleleri.

Güngören İlçesi: Genç Osman, Tozkoparan, Mehmet Nesih Özmen, Abdurrrahman Nafiz Gürman ve Sanayi Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi: Nişanca, Defterdar, Düğmeciler, Rami Cuma, Rami Yeni ve Topçular Mahalleleri.

Bayrampaşa İlçesi: Muratpaşa, Orta, Terazidere, Vatan, Yenidoğan, Yıldırım, Altıntepsi, İsmet Paşa, Kartaltepe ve Kocatepe Mahalleleri."


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