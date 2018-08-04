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İstanbul’da 5 katlı binadan çöp ev çıktı

Avcılar'da vatandaşların ihbarı üzerine çöp ev haline gelen 5 katlı bina temizlendi.

İHA | 04.08.2018 - 07:03..
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Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevreye yaydığı pis koku nedeniyle mahalle sakinleri tarafından ihbar edilen Merkez Mahallesi’ndeki çöp evi temizledi.

İstanbul’da 5 katlı binadan çöp ev çıktı

SAHİBİ ÖLEN BİNA ÇÖP EVE DÖNÜŞTÜ

3 yıl önce yaşamını yitiren yaşlı bir kadının 5 katlı binasının çöp ev haline gelmesi üzerine, evlerden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan mahalle sakinleri Avcılar Belediyesi’ne şikayette bulundu. Olay Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne intikal ettikten sonra harekete geçen zabıta ekipleri, kullanılamaz hale gelen, sağlık yönünden bina sakinlerini tehdit eden çöp evi karantinaya aldılar. Devreye giren Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile ortak çalışma sonucunda evleri temizledi. Evde biriken çöplerden dolayı adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, 14 kamyon dolusu çöp atıklarını çıkardı. Biriken çöplerden yaşanmaz hale gelen ev, temizlendikten sonra Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.Mahalle sakinleri Avcılar Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.

İstanbul’da 5 katlı binadan çöp ev çıktı

ÇÖP EVDEN ÇIKAN BAYRAĞI ÖZENLE KATLADI

Temizliği esnasında eşyalar arasında bulunan büyük bir Türk Bayrağını fark eden işçilerden biri bayrağı alarak özenle katlayarak korumaya aldı. Temizlik personelinin bu davranışı Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin ve mahalle sakinlerinden takdir topladı.

Olayla ilgili bir açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, vatandaşların sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, mahalle sakinlerinin dilekçelerini dikkate alarak çöp evi temizlediklerini ifade etti.

İstanbul’da 5 katlı binadan çöp ev çıktı

Başkan Toprak, "Mahallelilerimiz biriken çöplerden ve etrafa yayılan pis kokulardan dolayı büyük rahatsızlık duyuyorlardı. Zabıta ekiplerimiz Merkez Mahallemizdeki bu evde çöplerin uzun yıllardır biriktirildiğini tespit etti, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ise gerekli çalışmaları başlatarak evi temizledi. Belediye olarak halkımızın huzur ve sağlığı bizim için her zaman önemlidir. Burada bir olaya değinmeden geçemeyeceğim. Belediye personelimiz evdeki temizlik esnasında Türk Bayrağı bulup, özenle katlayarak muhafaza ediyor. Hassasiyet ve bayrağımıza olan sevgi tüm gönüllere taht kurmuştur" dedi.

İstanbul’da 5 katlı binadan çöp ev çıktı

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