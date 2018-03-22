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İstanbul'da 5 milyonluk uyuşturucu operasyonu

Yüklü miktarda uyuşturucuyu İstanbul'da satmaya hazırlanan zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 5 milyon TL olan 25 kilogram ağırlığında 48 paket uyuşturucu ele geçirdi.

İHA | 22.03.2018 - 10:37..
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; V.K., C.Ö. ve E.T. isimli şahısların Hakkari-Van bölgesinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucuyu İstanbul'da satacağı bilgisine ulaştı.

Haftalar süren çalışmalar sonucunda Jandarma siber suçlarla mücadele ekipleri, şüphelilerin internet üzerinden fotoğrafları ve açık kimliklerini belirledi.

Araştırmaların devamında V.K., C.Ö. ve E.T. isimli şüpheli şahısların, Esenyurt bölgesinde bulunan bir siteye giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Bölgede ve site çevresinde fiziki takip ve istihbari çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı 5 farklı aracı belirledi.

İstanbul'da 5 milyonluk uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 5 milyonluk uyuşturucu operasyonu ViDEO

48 PAKET EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin bütün bağlantılarını önceden tespit eden ve akşam saatlerinde teslimat yapılacağını öğrenen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda dolap içerisine saklanmış bir valiz içerisinde piyasa değeri 5 milyon TL olan 25 kilogram ağırlığında 48 paket eroin ele geçirildi.

ARAMADA DEDEKTÖR KÖPEK KULLANILDI

Aramalarda Jandarma ekiplerine dedektör köpeği “Avcı” da destek oldu. Uyuşturucuların bulunmasıyla jandarma personelinin kendisine “çak” işareti yapmasına karşılık veren dedektör köpek Avcı'nın sevinci gülümsetti.

Yakalanan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 5 milyonluk uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 5 milyonluk uyuşturucu operasyonu


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