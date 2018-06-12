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İstanbul'da 55 bin paket kaçak sigara yakalandı

Kağıthane'de şüphe üzerine başlayan takipte, 550 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

DHA | 12.06.2018 - 00:15..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de şüphelendikleri bir otomobili takip etmeye başladı. Sultan Selim Mahallesi'nde başlayan takip Yeşil Sokak'ta bulunan bir oto yıkamada son buldu.

İstanbul'da 55 bin paket kaçak sigara yakalandı

ARAÇTAN SONRA OTOPARKA GİRİLDİ

Takip ettikleri aracın girdiği oto yıkamaya giren ekipler, yaptıkları aramalarda 55 bin adet kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen kaçak sigaranın 550 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da 55 bin paket kaçak sigara yakalandı

İstanbul'da 55 bin paket kaçak sigara yakalandı

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