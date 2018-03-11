İstanbul'da 6 bin polisle Kangal Pençesi operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm şubeler ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için saat 02.00'de operasyon başlattı.

POLİSTEN KANGAL PENÇESİ BASKINI

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği "Kangal Pençesi" operasyonuna, 3 bin ekip ve 6 bin personel katıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde belirlenen 2 bin adrese düzenlenen baskınlarda, 287 kişi yakalandı.

HAPİS CEZASI OLANLAR YAKALANDI

Gözaltına alınanlardan 3'ünün 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası, 20'sinin 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası, 38'inin 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası, 88'inin 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası, 102'sinin 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 36'sının ise kesinleşmiş hapis cezasının bulunmadığı, yargılamalarının devam ettiği ve haklarında gıyabi tutuklama kararı olduğu bildirildi.

Ayrıca gözaltına alınanlardan 13'ünün "kasten öldürme", 31'inin "yağma ve gasp", 34'ünün "yaralama", 52'sinin "hırsızlık", 21'inin "dolandırıcılık", 6'sının "uyuşturucu madde ticareti", 7'sinin "cinsel istismar ve cinsel saldırı", 5'inin "6136 sayılı kanuna muhalefet", 9'unun "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 12'sinin "resmi belgede sahtecilik", 97'sinin ise diğer suçlardan arandıkları belirlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 91 fişek, 1 el bombası, bir miktar eroin, 423 gram Hint keneviri, 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.