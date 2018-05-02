taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.626
USD
4,0991
EURO
4,9288
ALTIN
172,70
PETR
73,5200

İstanbul'da 69 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Fatih’te polisin bir binaya düzenlediği operasyonda piyasa değeri 750 bin TL’yi bulan 69 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA | 02.05.2018 - 11:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bölücü terör örgütü PKK’nın mali kaynakları arasında yer alan sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te metruk bir binada kaçak sigara deposunu tespit etti.

İstanbul'da 69 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 750 BİN LİRA

Tespit edilen binaya yapılan baskında metruk binanın mahzenlerine gizlenmiş piyasa değeri 750 bin TL’yi bulan 69 bin 50 paket kaçak sigara, 12 kilo 500 gram kaçak tütün, 400 adet kaçak puro ele geçirildi.

Baskın yapılan depoda 4 kaçakçı yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında ’Sigara kaçakçılığı yapmak’ suçundan yasal işlem başlatılarak adli mercilere sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Hacı adaylarına uygulamalı eğitim
Milas İlçe Müftülüğü bu yıl hac için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına, uygulamalı olarak hac ibadetleri hakkında bilgileri içeren bir seminer düzenledi.
Temizlik görevlileri çöpte yeni doğmuş bebek buldu
İstanbul'da çöp toplayan temizlik görevlileri, çantada yeni doğmuş bir kız bebek buldu. Sağlık kontrolünden geçen bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Karadeniz kadını işini de yapar sporunu da
Çalışkanlığı ile tanınan Karadeniz kadını, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün başlattığı 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında bilinçli sporla buluştu.
BBP, AK Parti listesinde yer alacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhur ittifakında bulunan BBP ile ilgili "Parti listelerinden yer vermek suretiyle ittifakı gerçekleştirmiş olacağız." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

816
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

166
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

154
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

194
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

107
S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

147
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM