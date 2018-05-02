1 ALES hafta sonu 81 ilde yapılacak ÖSYM tarafından 6 Mayıs'ta uygulanacak ALES sınavı ilk kez 81 ilde gerçekleştirilecek.

2 Kanal İstanbul'da Kore'nin olması iftihar vesilesi olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul projemizde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak." dedi.

3 Özge Özpirinçci: Sevgilimle mutluyum Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'den cevap gibi fotoğraf geldi.

4 İlk Afgan kadın savaş pilotu ABD'ye iltica etti Afganistan Hava Kuvvetleri'nde savaş helikopteri pilotu olarak görev yapan Yüzbaşı Niloofar Rahmani’nin yaklaşık olarak 16 ay önce ABD’ye yaptığı iltica başvurusu kabul edildi.

5 Yükseköğretim istatistikleri açıklandı Yükseköğretim Kurulunca açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de 2017-2018 öğretim yılında üniversitelerde 7 milyon 560 bin 371 öğrenci eğitim alıyor.

6 İstanbul'da 69 bin paket kaçak sigara ele geçirildi İstanbul Fatih’te polisin bir binaya düzenlediği operasyonda piyasa değeri 750 bin TL’yi bulan 69 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.