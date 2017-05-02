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İstanbul'da 7 raylı sistem hattının inşaatı devam ediyor

İBB tarafından gerçekleştirilen metro hattı projelerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

02.05.2017 - 15:19
  1. Haberler
  2. Projeler

İstanbul'da inşası devam eden 7 raylı sistem hattı bulunuyor. Bu metro hatları tamamlandığında İstanbul trafiği büyük ölçüde rahatlayacak.

İstanbul'da 7 raylı sistem hattının inşaatı devam ediyor

PROJELER KONUT FİYATLARINI ETKİLİYOR

Yeni inşa edilen metro hatları, bölgeye değer kazandırarak konut fiyatlarını artmasına neden oluyor. 2004-2017 arası hizmete alınan raylı sistem hatları ile dakikalarla yolculuk sağlanabiliyor. Eminönü - Kabataş arası 9 dakika, Taksim - Kabataş arası 2,5 dakika ve Etiler - Maltepe arası 60 dakikaya inecek.

İstanbul'da 7 raylı sistem hattının inşaatı devam ediyor

2017'DE HİZMETE ALINACAK RAYLI SİSTEMLER

2017 yılında hizmete alınacak raylı sistem hatları ile dakikalarla yolculuk yapılabilecek. Ümraniye - Taksim 30 dakika, Ümraniye - Atatürk Havalimanı 58,5 dakika, Çekmeköy - Topkapı 45,5 dakika, Bağlarbaşı - Sirkeci 9 dakika, Üsküdar -Çekmeköy 26 dakika, Dudullu - Taksim 39 dakika, Ümraniye - Üsküdar 13,5 dakika olacak.

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