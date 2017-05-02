İstanbul'da 7 raylı sistem hattının inşaatı devam ediyor

İstanbul'da inşası devam eden 7 raylı sistem hattı bulunuyor. Bu metro hatları tamamlandığında İstanbul trafiği büyük ölçüde rahatlayacak.
PROJELER KONUT FİYATLARINI ETKİLİYOR
Yeni inşa edilen metro hatları, bölgeye değer kazandırarak konut fiyatlarını artmasına neden oluyor. 2004-2017 arası hizmete alınan raylı sistem hatları ile dakikalarla yolculuk sağlanabiliyor. Eminönü - Kabataş arası 9 dakika, Taksim - Kabataş arası 2,5 dakika ve Etiler - Maltepe arası 60 dakikaya inecek.
2017'DE HİZMETE ALINACAK RAYLI SİSTEMLER
2017 yılında hizmete alınacak raylı sistem hatları ile dakikalarla yolculuk yapılabilecek. Ümraniye - Taksim 30 dakika, Ümraniye - Atatürk Havalimanı 58,5 dakika, Çekmeköy - Topkapı 45,5 dakika, Bağlarbaşı - Sirkeci 9 dakika, Üsküdar -Çekmeköy 26 dakika, Dudullu - Taksim 39 dakika, Ümraniye - Üsküdar 13,5 dakika olacak.