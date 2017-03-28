İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Şişli ilçesinin bazı mahallelerinde saat 09.00-16.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde 09.00-16.00, Bayrampaşa'nın bazı bölgelerinde 09.00-13.00 ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde de 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi meydana gelecek.

Aynı gün, Sarıyer'in bazı mahallelerinde saat 09.30-16.30, Zeytinburnu'nda 10.00-13.00 ve Avcılar ve Güngören ilçelerinin bazı mahallerinde de 10.00-14.00 arasında elektrik kesilecek.

İstanbul'un Eyüp ilçesinin bazı mahallelerine 12.00-19.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesindeki ilgili bölümden ulaşabilecek.