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İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa yakasında 9 ilçede 30 Mart Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak

28.03.2017 - 02:59
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Şişli ilçesinin bazı mahallelerinde saat 09.00-16.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde 09.00-16.00, Bayrampaşa'nın bazı bölgelerinde 09.00-13.00 ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde de 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi meydana gelecek.

Aynı gün, Sarıyer'in bazı mahallelerinde saat 09.30-16.30, Zeytinburnu'nda 10.00-13.00 ve Avcılar ve Güngören ilçelerinin bazı mahallerinde de 10.00-14.00 arasında elektrik kesilecek.

İstanbul'un Eyüp ilçesinin bazı mahallelerine 12.00-19.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesindeki ilgili bölümden ulaşabilecek.

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