İstanbul'da ABD'ye Kudüs tepkisi

İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, binanın girişine Türk bayrağı astı. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasına tepki gösteren topluluk, "Katil ABD" şeklinde sloganlar attı.





GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyeleri, akşam saatlerinde ABD İstanbul Başkonsolusluğu önünde toplandı. ABD ve İsrail aleyhine dövizler taşıyan grup üyeleri, "Katil ABD" şeklinde sloganlar attı.

Eylem sırasında, çok sayıda polis, ABD Başkonsolosluğu önünde geniş güvenlik önlemi aldı.