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İstanbul'da ağır ceza hakimine rüşvet gözaltısı

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A, tahliye kararı karşılığı rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

19.04.2017 - 10:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, bir avukat tarafından yapılan ihbarın değerlendirilmesi sonucunda, halen İstanbul Anadolu 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan H.A hakkında, sulh ceza hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında para istediği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

50 BİN DOLAR ALDI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Soruşturma kapsamında alınan teknik takip ve izleme kararlarına istinaden, önceden seri numarası alınmış 50 bin doların müşteki tarafından Pendik'teki bir avukatlık bürosunda tesliminin ardından, başsavcılığımızca görevlendirilen cumhuriyet başsavcı vekili ve İstanbul Barosundan temin edilen iki avukat ile girilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A. ve avukat S.B. suçüstü hükümleri gereğince, suçun ağır cezalık ve kişisel suç olması, delillerin sağlıklı toplanması amacıyla gözaltına alınmışlardır."

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