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İstanbul'da AK Parti il binasına saldırı girişimi
İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binasına lav silahıyla saldırı girişimi olduğu bilgisi geldi.
20.01.2017 - 22:14
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İç Haber
Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Ayrıntılaar gelecek..
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