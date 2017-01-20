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İstanbul'da AK Parti il binasına saldırı girişimi

İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binasına lav silahıyla saldırı girişimi olduğu bilgisi geldi.

20.01.2017 - 22:14
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Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ayrıntılaar gelecek..

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