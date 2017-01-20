İstanbul'da AK Parti il binasına saldırı girişimi

İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binasına lav silahıyla saldırı girişimi olduğu bilgisi geldi.

Bugün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasının yakınlarına roketatarlı saldırı girişimi oldu.

Erdoğan Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili bilgi aldı

Aksaray'da bir ekmek fırınında nükleer enerji ve füze imalatında kullanıldığı belirtilen 2.5 ağırlığında saf alüminyum ele geçirildi.

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Vatandaşı PKK adına tehdit eden 4 kişi tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK adına bir kişiyi tehdit eden ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yapan 4 kişi tutuklandı.