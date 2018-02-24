AK Parti İstanbul’da 25 isim yeniden aday gösterilmeyecek

Selim Temurci’nin istifasıyla birlikte İstanbul'da AK Parti İl başkanlığına atanan Bayram Şenocak, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ile yeni yönetim toplantıları düzenledi.

İstanbul'un yeni yönetimi burada şekillendi. Şenocak'ın 'İlçe Başkanları dosyası' genel merkez tarafından da kabul gördü.

39 İLÇENİN 14'ÜYLE DEVAM

Buna göre 39 ilçenin 14’üyle devam 25’iyle değişim kararı alındı. Söz konusu başkanların önümüzdeki kongrelere kadar görevlerine devam edeceği ve seçilecek yeni isimlere görevlerini devredeceği öğrenildi.