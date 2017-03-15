İstanbul'da akılalmaz cinayet

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Polat Sokak’taki apartmanın sakinleri, bodrum kattaki daireden sabaha karşı dumanlar çıktığını fark edince itfaiye ve polise haber verdi. Daireye giren itfaiye ekipleri yerde yarısı yanmış bir erkek cesediyle karşılaştı.

CİNSEL ORGANI KESİLEREK YAKILDI

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, incelemede şahsın cinsel organının kesilmiş olduğu belirlendi. Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri, kolunda dövme olan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 31 yaşındaki Caner D., olduğunu belirledi. Ceset Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ev sahibiyle görüşen polis, dairenin 3 yıl önce Kamil A. tarafından kiralandığını tespit etti.

POLİS TEK ŞÜPHELİ KİRACIYI ARIYOR

Apartman sakinleri öldürülen kişinin de bir haftadır binaya girip çıktığını belirtti. Polis şimdi, vahşi cinayetin tek şüphelisi olan kiracı Kamil A.’yı arıyor.