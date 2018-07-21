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İstanbul'da alev alan taksiye damacanalı müdahale

Kağıthane'de seyir halindeyken aniden alev alan ticari taksiyi söndürmek için vatandaşlar seferber oldu.

İHA | 21.07.2018 - 10:02..
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İstanbul Kağıthane'de Engin Akyasak yönetimindeki 34 TDT 80 plakalı ticari taksiden bir anda alevler yükselmeye başladı.

TAKSİDE YANGIN TÜPÜ YOKTU

Araçtan alevler çıktığını gören Akyasak, otomobili sağa çekerek ön kaportasını açıp kontrol etti. Alevleri gören Akyasak, araçta yangın tüpü olmadığı için panikledi.

İstanbul'da alev alan taksiye damacanalı müdahale

DAMACANAYLA SU DÖKEN OLDU

Aracın yandığını gören diğer sürücüler yangını söndürmek için seferber oldu. Vatandaşlar kısa sürede araçlarındaki yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. O esnada oradan geçen su satan bir vatandaş da damacana ile gelip aracın içine su döktü.

Taksi şoförü Engin Akyasak, “Birden arabanın sağ tarafında yangın gördüm. Ondan sonra hemen sağa çektim. Sağ olsun arkadaşlar geldi söndürdük. Şimdi itfaiyeyi bekliyoruz rapor tutacak” dedi.

İstanbul'da alev alan taksiye damacanalı müdahale VİDEO

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