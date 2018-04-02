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İstanbul’da araç kundaklayan teröristler yakalandı

İki aracı peş peşe ateşe vererek kundakladıkları ileri sürülen bölücü terör örgütü PKK/KCK yanlısı 5 şüpheli yakalandı.

İHA | 02.04.2018 - 22:58..
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Bahçelievler ilçesinde 17 Mart tarihinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında park halindeki iki araç, kimliği belirsiz kişilerce peş peşe ateşe verilerek kundaklanmıştı.

5 ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından zanlıların izini sürdü. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik kolu olarak gösterilen DGH içindeki üniversite öğrencilerinden oluşan DEM-GENÇ adlı yapıya mensup 5 şüpheli, eylemin failleri olarak 22 Mart’ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan 5 şüphelinin de bölücü terör örgütü PKK/KCK’dan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler güvenlik kameralarına yansırken, polisin operasyon anı da kameralara yansıdı.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında tutulan 5 şüpheli, 11 günlük gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3’ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "mala zarar vermek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İstanbul’da araç kundaklayan teröristler yakalandı

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