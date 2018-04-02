İstanbul’da araç kundaklayan teröristler yakalandı

Amerika'ya gidince entarisini bir kenara bırakan Veliaht Prens, takım elbiseden sonra kot pantolonu da keşfetti.

Kıbrıs'ta 110 bin Türk Rum vatandaşı oldu

CHP ile Saadet Partisi arasındaki ittifak görüşmelerini değerlendiren Kadıgil, koltuğunu vermeye hazır olduğunu söyledi.

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Bahreyn'in en büyük petrol sahasının bulunduğu açıklandı

Bahreyn tarafından, şu ana kadar ülkedeki en büyük petrol sahasının bulunduğunu duyuruldu.