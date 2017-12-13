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İstanbul'da aralık ayında bahar havası

İstanbul'da hava sıcaklığının 20 dereceye yaklaşmasını fırsat bilenler güzel havanın tadını çıkardı.

DHA | 13.12.2017 - 15:53..
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Hava sıcaklığı 20 dereceye yaklaşan İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanıyor.

DENİZE GİRDİLER

Güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok kişi sahillere, parklara akın etti. Sahilde yürüyen, bol bol fotoğraf çektirenler güzel havanın tadını çıkardı.

İstanbul'da aralık ayında bahar havası

İstanbul'da aralık ayında bahar havası

"HAVANIN GÜZEL OLMASI İŞİMİZE GELİYOR"

Bu arada Bebek sahilinde denize giren Ramazan Türkanoğlu, "12 ay boyunca arkadaşlarımla denize giriyoruz. Ortalama beş kilometre yüzüyoruz. Bizde sezon kapatma diye bir şey yok. Küresel nedenlerden dolayı iklim şartları bozulmuş. Havanın böyle güneşli ve güzel olması bizim de işimize geliyor ama yağmurun, karın yağmaması toplum için kötü" dedi.

İstanbul'da aralık ayında bahar havası

İstanbul'da aralık ayında bahar havası

İstanbul'da aralık ayında bahar havası

İstanbul'da aralık ayında bahar havası

İstanbul'da aralık ayında bahar havası

İstanbul'da aralık ayında bahar havası

İstanbul'da aralık ayında bahar havası

İstanbul'da aralık ayında bahar havası

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