İstanbul'da ATM'lere tuzak kuran 6 kişi tutuklandı

Istanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında çok sayıda vatandaşın bilgisi dışında hesaplarından para çekilmesiyle ilgili çalışma başlattı.
KART KOPYALAMA DÜZENEĞİ
Para çekimi yapılan ATM'leri inceleyen ekipler, bir şebekenin ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştirerek kart bilgilerini elde ettiğini belirledi.
Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 10 kişi gözaltına aldı.
ELE GEÇİRİLENLER
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 15 kart kopyalama aparatı, 140 manyetik şeritli kart, kart basma makinası, POS cihazı, 13 bilgisayar, 15 cep telefonu ve lehim makinası ele geçirildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı. Şebekenin, 1 ayda kart bilgilerini kopyala