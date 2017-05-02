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İstanbul'da balkonda çamaşır kavgası: 4 yaralı

Kağıthane'de bir binanın dış cephesinde çalışan işçilerle, yan binadaki ev kadını arasında çamaşır kavgası çıktı.

02.05.2017 - 15:33
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Çağlayan-Vatan Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında  yaşanan olayda, bir iş merkezinin dış cephe mantolama işini alan işçilerle, yeni yıkadığı çamaşırları balkona asan kadın arasında tartışma çıktı.

ÇAMAŞIRLARI KİRLETTİĞİ GEREKÇESİYLE KAVGA ÇIKTI

Çamaşırları kirlettikleri gerekçesiyle tepki gösteren kadın ile işçiler arasındaki sözlü tartışmaya kadının oğlu Engin de karıştı. Olay bir anda, küfürlü-sopalı-tabancalı kavgaya dönüştü.

İŞÇİLERİ TABANCAYLA YARALADI

Bu sırada inşaat işçilerinden Zülküf G.  sırtından, Davut G., Ferhat G.  ile Cengiz G. bacaklarından tabancayla yaralandı. Olayın faili olduğu iddia edilen Engin isimli genç ve yanındaki bir kişi, bir araçla kaçtı.

İstanbul'da balkonda çamaşır kavgası: 4 yaralı

"CAHİLLER, GENÇLER. BİRBİRLERİNE ZARAR VERDİLER"

Görgü tanıklarından komşu Gülsüm Takış “Yukarıdan inşaat malzemesi döküldü. Komşum ’Biraz dikkatli çalışın’ diye uyardı. İşçilerden biri, ‘Çalışamam’ deyip, küfür etti. Tartışma öyle başladı. Cahiller, gençler, birbirlerine zarar verdiler” dedi.

İstanbul'da balkonda çamaşır kavgası: 4 yaralı

1'İ AĞIR 4 İŞÇİ YARALI

Yaralı işçilerden  Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Zülküf G.’nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Bacaklarından yaralanan iki işçi,  sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İstanbul'da balkonda çamaşır kavgası: 4 yaralı

KENDİ İMKANLARI İLE KARAKOLA SIĞINDI

Kendi imkanları ile Çağlayan Polis Merkezi’ne gelen diğer yaralıya ilk müdahale burada yapıldı. Daha sonra, sağlık ekipleri tarafından, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

İstanbul'da balkonda çamaşır kavgası: 4 yaralı


İstanbul'da balkonda çamaşır kavgası: 4 yaralı

İstanbul'da balkonda çamaşır kavgası: 4 yaralı

İstanbul'da balkonda çamaşır kavgası: 4 yaralı

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