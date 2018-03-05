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İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükseldi

İstanbul'da yağan yağmur ve kar barajları doldurdu. Barajlardaki doluluk oranı geçen yıl Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İHA | 05.03.2018 - 15:23..
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Alibeyköy Barajı’nda su seviyesi yüzde 93,16’lara kadar yükselirken, kemerler su altında kaldı. Barajın doluluk oranı ise havadan görüntülendi.

BARAJLARDAKİ DOLULUK SEVİNDİRDİ

İstanbul’da yağan yağmur ve kar barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. Geçen Mart ayından bu yana en yüksek su seviyesine ulaşılan barajlar doldu taştı. Alibeyköy Barajı’nda su seviyesi yüzde 93, 16’ya kadar ulaştı.

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yükseldi

BARAJLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Suyun yükselmesiyle kemerler su altında kalırken barajın son durumu havadan görüntülendi.

Öte yandan, barajlardaki su seviyesi 20 Ekim 2017’de yüzde 52’lere kadar düşmüş ve barajın kemerleri ortaya çıkmıştı. 2017’de çekilen görüntülerde kemerin büyük bölümü ortaya çıkmıştı.

Barajlardaki doluluk oranı havadan görüntülendi VİDEO

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