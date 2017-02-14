taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.578
USD
3,6690
EURO
3,8905
ALTIN
144,71
PETR
55,5400

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

"14-15 Şubat emniyet tedbirleri" kapsamında, yarından 16 Şubat'a kadar Taksim ve civarındaki bazı yolların trafiğe kapatılacak.

14.02.2017 - 00:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 16.00'dan 16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve İnönü caddeleri trafiğe açık olacak, Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak.

Sıraselviler Caddesi'nde İstiklal Caddesine bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler'den Taksim'e olan trafik akışı, Kazancı Yokuşu'ndan yönlendirilecek.

Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakız Ağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, trafiğe kapalı olacak.

Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi'nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı'na giriş trafiğe kapatılacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

1
Osmaniye'de kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

Osmaniye'de kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

2
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

0
İstanbul'da 400 yıllık vaaz kitabı ele geçirildi

İstanbul'da 400 yıllık vaaz kitabı ele geçirildi

0
IRA mağdurları Kaddafi'nin malvarlığına talip oldu

IRA mağdurları Kaddafi'nin malvarlığına talip oldu

0
Danimarka'da ırkçı paylaşım yapan siyasetçiye ihraç

Danimarka'da ırkçı paylaşım yapan siyasetçiye ihraç

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM