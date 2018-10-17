İstanbul'da bekçilere komando eğitimi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda Eğitim Şube Müdürlüğü'nün koordine ettiği eğitime il genelinde görev yapan amir, polis ve 'gece kartalları' olarak bilinen bekçiler katıldı.

Kursiyerler kendi beylik tabancaları ve görevde kullandığı uzun namlulu tüfeklerle eğitim yaptı.

EN AZ ZARARI VEREREK...

'Acil müdahale, Şüpheli kişi, Araç durdurma ve Güvenli müdahale' adlı eğitimle görevlilerin silah kullanmak zorunda kaldığı olaylarda suçlulara en az zararı vererek etkisiz hale getirmek, ani gelişen olaylar karşısında refleks olarak düzgün silah kullanmalarını sağlamak ve silah kullanma becerilerini artırması amaçlanıyor.

VERİLEN EĞİTİMLER

Eğitimine katılan kursiyer polislere tabanca ve uzun namlulu silahlarla 'Operasyonel atış teknikleri', 'Hareketli hedefe atış', 'Tek elle atış', 'Şüpheli kişi ve araç durdurma', 'Arama ve güvenli müdahale', 'Bina içi arama', 'Şahıs ve araç arama teknikleri' ile 'Yakın alan çatışma eğitimi', 'Şüpheli paketlere karşı güvenlik tedbirleri', 'El yapımı patlayıcılara karşı harekat tarzı', 'Pusudan kurtulma', 'Ani gelişen olaylara karşı harekat tarzı', 'Terörizme karşı önemli tesislerin korunması' gibi pek çok eğitim verildi.

2016 yılı Nisan ayında başlayan 21 gün süren eğitim ile il genelinde görev yapan 38 bin 500 personelin 2016 yılında 3 bin 361'i, 2017 yılında 5 bin 414'ü ve 2018 yılı Ekim ayına kadar 6 bin 644'ü eğitim gördü. Eğitim alan bin 850 amir, 10 bin 946 polis ve 2 bin 623 bekçi kadrolarında görev yapan toplam 15 bin 419 kursiyer eğitimlerini tamamladı.