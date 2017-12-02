İstanbul'da bıçaklı saldırı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde gece yolda yürüyen bir kişi bıçaklandı. Henüz kim ya da kimler tarafından saldırıya uğradığı belirlenemedi. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

SUÇ ALETİ BULUNDU

Bıçakla yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği yerin yakın bir noktasında yere atılmış bir bıçak bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı genci bıçaklayan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla en yakın çevre hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.