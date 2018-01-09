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İstanbul'da binlerce şişe sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 500 litre metil alkol ve binlerce şişe sahte içki ele geçirilip, 2 kişi de gözaltına alındı.

İHA | 09.01.2018 - 21:05..
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Fatih’te yılbaşı öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 120 bin adet doldurulmuş sahte içki şişesi ele geçirilmişti.

3 AYRI ADRESE BASKIN

Ekiplerin çalışması ve ihbarların değerlendirilmesi üzerine aynı sokak üzerinde bulunan 3 ayrı adrese de bugün yeniden operasyon düzenledi.

İstanbul'da binlerce şişe sahte içki ele geçirildi

2 GÖZALTI

Gerçekleştirilen operasyonda, 500 litre metil alkol, bin adet doldurulmuş sahte içki, 10 bin adet içki şişesi, yerli bandroller ve içki şişesi kapakları ele geçirildi. Sahte içki imalatı yaptığı şüphesiyle iki kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, el konulan sahte içki ve şişeler kamyonete yüklendi.

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