İstanbul'da bir araç park ederken çatının üzerine uçtu

Şişli’de trafikte çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru sürücüden yumruk yedi. Polise yumruk atan sürücü vatandaşlar tarafından dövüldü

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Madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekleri

Yeni anayasa değişikliği için birçok bilgi kirliliği ve dezenformasyon var. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili iddialar ve gerçekler...