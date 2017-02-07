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İstanbul'da bir araç park ederken çatının üzerine uçtu

Beykoz'da park yapmak için manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir gecekondunun üzerine devrildi.

07.02.2017 - 16:47
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Saat 13.30 sıralarında Çubuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda İlknur Şenoğlu adlı sürücü aracını park etmeye çalıştığı sırada kontrolü kaybetti. Aniden hızlanan otomobil yoldan çıkıp gecekondunun üstüne uçtu.

ÇATIDA DURAN OTOMİLİNDEN KAPISINI AÇIP ÇIKTI

Olayı görenler polis ve itfaiyeye haber verdi. Gecekonduda yaşayanlar gibi kazayı yaralanmadan atlatan sürücü çatıda duran otomobilin kapısını açıp çıktı.

"EV BAŞIMA GÖÇTÜ"

Otomobilin çatısına uçtuğu evin sahibi Zeliha Sıvıç çok korktuğunu söyleyerek "Ev başıma göçtü, yüreğim yarıldı. Hemen arabanın altında mutfaktaydım yemek yapıyordum. Kıyamet koptu zannettim. Ölümden döndüm. Kızım ağlıyordu ,1 saat kendime gelemedim,dışarı çıktım hemen" diye konuştu.

İstanbul'da bir araç park ederken çatının üzerine uçtu

Sürücü soruları cevapsız bırakırken, çatıya uçan otomobil itfaiye ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Tanıklar sürücünün manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastığı için otomobilin hızlandığını ve kazanın meydana geldiğini söyledi.

İstanbul'da bir araç park ederken çatının üzerine uçtu

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